Противник уходит с позиций

Российские войска взяли под полный огневой контроль окраины Часова Яра. Поступают сообщения, что неонацисты отброшены за канал Северского Донца. Большие успехи и на Запорожском направлении: наши бойцы прорвали оборону киевских радикалов в районе села Нестерянка. Долгое время на этом участке шли позиционные бои, но теперь фронт пришёл в движение.

Тактический маневр в районе Нестерянки оказался настолько непредсказуемым для ВСУ, что киевский Генштаб поспешил доложить своим кураторам в НАТО и Пентагоне – русские открыли новый фронт. Теперь огромная брешь в обороне пробита не только на севере – в Харьковской области, но и на юге - в Запорожской.

Наступление идет масштабно и интенсивно. После артподготовки на захват опорных пунктов сразу выдвигаются штурмовики и бронетехника. Одна из главных задач, и это уже не секрет – выйти в тыл националистам под Работино, и полностью завершить разгром группировки ВСУ, которая ещё цепляется за лесопосадки на подступах.

Но главный удар сосредоточен на поселке Орехово. Он – ключевая точка обороны ВСУ на всём запорожском направлении.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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