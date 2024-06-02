Для этого главарь киевского режима прилетел в Сингапур

Критическое положение ВСУ на поле боя сподвигло США окончательно сбросить маски в вопросе прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине. Спектакль под названием "позволять или не позволять Киеву бить из западного оружия по территории России" получил своё логичное продолжение в Сингапуре на крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме по безопасности.

В диалоге принимают участие главы оборонных ведомств и спецслужб десятков стран, включая США, Великобританию и Китай. Ну и какая ж международная сходка последних лет без украинских гастролёров. Зеленский решил не ограничивать себя выступлением по видеосвязи. Прибыл на все дни проведения мероприятия. На удалёнке, видимо, заношенные камуфляжные наряды не производят нужного эффекта сироты казанской.

Казалось бы, какими ценными знаниями в сфере безопасности может поделиться представитель страны, развязавшей гражданскую войну против собственного народа и спровоцировавшей конфликт с ядерной державой? Ну, разве что рассказать властям Тайваня, как им наверняка стать второй Украиной и довести Китай до военного разрешения конфликта.

В Сингапуре Зеленский выступает в роли зазывалы на свою так называемую конференцию мира в Швейцарии, от участия в которой мировые лидеры отказываются один за другим. И пытается выторговать у вашингтонских кураторов разрешения бить американским оружием не только по приграничной зоне.

Зеленский выпрашивает у США истребители F-16 и подписание соглашения о безопасности. Американский Институт изучения войны в аналитической справке сделал вывод: решение Байдена ограничить удары по России приграничной зоной - двусмысленное. Оно не заставит Москву отказаться от наступления на севере Украины.

Другой американский портал - Business insider - полагает: даже, если разрешить боевикам Зеленского бить западным оружием вглубь российских территорий, ВСУ не смогут самостоятельно эффективно достигать целей. Собственно, это подтверждение того, что говорит Москва: наводить ракеты будут натовские военные.

Ещё бы и войска натовские поскорее ввели, как фантазируют разжигатели войны, и тогда Зеленский сможет бодро отчитаться как успешно маленькая Украина противостоит ядерной державе.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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