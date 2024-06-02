Израиль охватили новые акции протеста

Люди на улицах требуют переговоров с ХАМАС

Беспорядками и противостоянием с полицией завершились массовые протесты в Тель-Авиве. Накануне там прошли сразу две многотысячные акции с требованием отставки правительства и заключении сделки с ХАМАС об освобождении заложников.

После митинга у комплекса правительственных зданий и штаба Минобороны толпы начали перекрывать дороги. На одной из трасс активисты устроили лежачую демонстрацию. Для разгона протестующих были направлены силы конной полиции. Применены водомёты. Есть задержанные.

Несмотря на еженедельные митинги протеста, накануне премьер Нетаньяху в очередной раз заявил: Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа до полного разгрома движения ХАМАС, сообщает "ТВ Центр".

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