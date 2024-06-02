В Бурятии растёт площадь лесных пожаров

Зафиксировано уже 10 очагов

Сухая гроза стала причиной природных пожаров в Бурятии. В республике к утру зарегистрировано десять очагов. Огонь уничтожил более 30 тысяч гектаров. Сухая гроза возникает при высокой температуре и низкой влажности.

Машинист поезда наверняка запомнит свою поездку надолго - состав проехал сквозь горящий лес. Кадры, публикуемые "ТВ Центром" сняты в Муйском районе фактически при нулевой видимости.

Непростая ситуация и в Тарасовском районе Ростовской области, там ликвидируют уже второе возгорание за неделю. Ситуацию осложняют жаркая сухая погода и сильный ветер. Спасатели держат ситуацию под контролем - угрозы населённым пунктам нет.

Раскаты грома, сильный ветер и дождь прошлись по столичному региону. Предстоящая неделя начнётся с комфортных плюс 25, но к среде жаркая погода вернётся.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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