Собянин рассказал о благоустройстве территорий вокруг поликлиник

Впереди - большая работа

В Москве в рамках второго этапа реконструкции поликлиник по новому московскому стандарту проведут капремонт ещё в 140 медучреждениях, преобразится и пространство вокруг зданий.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, на первом этапе модернизации благоустроили территории более двухсот городских поликлиник. Для пациентов создали свыше шестисот зон отдыха и 57 детских площадок.

Для удобства навигации установили информационные стелы. Кроме того, смонтировали фонари с энергосберегающими лампами, организовали велопарковки и навесы для детских колясок высадили тысячи деревьев и кустарников.

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