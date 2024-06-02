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В московских парках играют военные оркестры

12:08
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

В рамках фестиваля "Спасская башня"

Победные марши, классические вальсы и советские шлягеры исполняют военные оркестры в парках Москвы. Это специальный проект Международного музыкального фестиваля “Спасская башня”.

Для жителей и гостей столицы яркий репертуар подготовили лучшие музыканты и дирижеры Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Уже состоялись выступления на главной сцене парка “Северное Тушино”, а сегодня большое представление в Филях. Вход свободный, сообщает "ТВ Центр".

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