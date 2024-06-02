В Москве завершился фестиваль музыки и танца

В нём приняли участие более 2 тысяч юных артистов

Грандиозным гала-концертом в Международный день защиты детей подвёл итоги юбилейный 30-й фестиваль музыки и танца "Союз талантов России". В этом году в мероприятии приняли участие более двух тысяч юных артистов из 60-ти регионов страны, в том числе из республик Донбасса, а также гости из Белоруссии.

На сцене в колонном зале Дома Союзов выступили творческие коллективы - победители отборочных туров, а также лауреаты прошлых сезонов, звезды эстрады и кино. Лучшие из лучших стали обладателями гран-при в номинациях вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, сообщает "ТВ Центр".

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