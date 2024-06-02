Китайский зонд совершил посадку на обратной стороне Луны

Он должен доставить на Землю образцы грунта

Уникальные кадры от Национального космического управления Китая. Посадочный модуль зонда "Чанъэ-6" совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.

Местом был выбран бассейн Аполлон - крупнейший кратер спутника нашей планеты. Задача аппарата - собрать образцы грунта и доставить их на Землю для дальнейших исследований.

Возвращение запланировано на 25 июня. В случае успеха миссии это будут первые образцы материала с поверхности обратной стороны Луны, сообщает "ТВ Центр".

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