Грузовой "Прогресс" доставил на МКС уникальные научные приборы

Космонавты разбирают посылки с Земли

Космонавты на МКС приступили к разгрузке корабля "Прогресс МС-27". Он доставил на станцию более двух с половиной тонн продуктов, воды, топлива и научного оборудования, в том числе приборы, которые позволят наблюдать за планетой, исследовать различные участки поверхности в широком спектральном диапазоне.

Также экипаж МКС получил оборудование для изучения биополимеров в условиях невесомости. Эксперимент, как считают специалисты, подскажет, как правильно поддерживать здоровье космонавтов в долгосрочных миссиях, сообщает "ТВ Центр".

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