Центральная городская детская библиотека имени Гайдара отмечает 90-летие

В неё ежегодно приходят 70 тысяч человек

Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара, или как её называют москвичи - Гайдаровке – исполнилось 90 лет. История библиотеки началась в марте 1934 года, тогда была открыта Центральная городская детская библиотека с методическими функциями. А ещë через 31 год её назвали в честь знаменитого детского писателя Аркадия Гайдара.

Как написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, у библиотеки открыты два отдела: на Ростовской набережной и 3-й Фрунзенской улице. Фонд Гайдаровки включает в себя более двухсот тысяч книг и журналов, ежегодно её посещают 70 тысяч человек.

Всего в Москве открыты 440 библиотек, их посещаемость – около 12 миллионов человек в год, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"