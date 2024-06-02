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Шок и мурашки: 35 лет концерту Pink Floyd в Москве

15:41
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

Это был первый и последний визит рок-группы в столицу

Шок, мурашки и глаза на мокром месте - так очевидцы описывают свои ощущения от первых и единственных в Москве гастролей британских рокеров Pink Floyd.

Они побывали в тогда ещё советской столице ровно 35 лет назад. И это были пять дней, которые потрясли Москву. Песни, что заслушивали до дыр на кассетах и пластинках. И уникальное по тем временам шоу, поразившее всех, кто сумел попасть в "Олимпийский".

О том, как всё было - Юлия Богоманшина (смотрите видео).  

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