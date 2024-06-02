Армия России освободила Уманское в ДНР

Продолжается наступление российских войск

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Уманское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также за сутки силы ПВО сбили два украинских самолёта МиГ-29, 50 беспилотников, 23 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три французские управляемые авиабомбы Hammer и противокорабельную ракету "Нептун".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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