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Лето в Москве: на ВДНХ открылись спортивные клубы

13:45
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

Доступны бесплатные занятия

На ВДНХ открылся сезон бесплатных спортивных клубов для горожан. Москвичам и гостям города предложат найти занятие по душе: доступны баскетбол, петанк, йога, кроссминтон, сообщает портал мос.ру.

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На площадке у летнего кинотеатра-лектория можно поиграть в петанк – французскую игру, в которой участники двух команд на поле размером 12 на три метра по очереди бросают металлические шары, стараясь, чтобы они оказались как можно ближе к маленькому деревянному.

Все желающие могут посетить тренировки по кроссминтону - игровому виду спорта, объединяющему в себе элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса. Это будет интересно и взрослым, и детям.

Традиционный и всем хорошо знакомый баскетбол – в него можно будет поиграть на универсальной спортивной площадке у павильона № 27 "Физкультура и спорт". А на танцевальной площадке в парке "Останкино" будут проходить занятия по йоге inside flow – танцевальному направлению йоги под современную музыку.

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