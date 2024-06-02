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За день почти 100 тысяч человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

14:19
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

Прошли более тысячи мероприятий

В первый день фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" его участниками стали около 100 тысяч человек. Организаторы провели 1 200 мероприятий в разных районах столицы.

Также 1 июня стартовал чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага", главным призом которого станет миллион рублей.

Сам же фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продлится до 8 сентября. Финалом станет масштабное празднование Дня города, сообщает портал мос.ру.

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