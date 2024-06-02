На пляжах Москвы всё лето будут проходить тренировки и спортивные мероприятия

Вход свободный

Этим летом у московских водоёмов можно будет заняться стретчингом, зумбой, функциональным тренингом, барре, пляжным волейболом и посетить сап-тренировки. Горожан пригласили активно отдохнуть на городских пляжах в рамках проекта "Лето. Пляж. Московский спорт".

Будут задействованы шесть городских площадок. Их адреса можно узнать на портале мос.ру.

Тренироваться смогут как новички, так и продвинутые спортсмены. Диджей, который будет играть летние сеты, добавит позитива и ярких эмоций. Вход на все мероприятия свободный.

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