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Московские умельцы создали самую маленькую схему метро в мире

18:30
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

Размер линий на ней тоньше человеческого волоса

В Москве создана самая маленькая схема метро в мире, её размер всего два квадратных сантиметра. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Миниатюрную схему изготовили в Московском физико-техническом институте. Его специалисты использовали кремниевую пластину, на которую нанесли рисунок с помощью литографии, а затем закрепили его золотым напылением.

Размер линий метро на схеме в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах, размещённых в вагонах и на станциях Московского метро.

Уникальная схема размещена в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле "Деловой центр", сообщил мэр.

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