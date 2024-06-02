Возбуждено дело по факту пожара на НПЗ в Ухте

Есть погибшие и пострадавшие

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара на НПЗ в Ухте. Утром там загорелся резервуарный парк, сообщает РИА Новости.

При пожаре пострадали люди, есть погибшие. Дело заведено по статье УК "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Количество погибших следователи не уточняют, но ранее в региональном главке МЧС по Коми сообщали, что пострадали три сотрудника предприятия.

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