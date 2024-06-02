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Собянин рассказал об открытии нового волонтёрского центра в Москве

19:48
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

В нём будут обучать добровольных помощников

На Аэродромной улице открылся новый волонтëрский центр "Доброе место". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Здесь будут проводить мастер-классы и лекции. Также москвичи смогут принести сюда вторсырьë, поддержать социальные акции и установить контакты с единомышленниками.

Мэр отметил, что "Добрые места" стали для горожан частью их жизни.  Волонтёрские центры посетили более 27 тысяч человек.

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