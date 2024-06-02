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В Тверской области сгорела лодочная станция

19:07
  • воскресенье
  • 02 июня 2024

Никто не пострадал

В Тверской области, на Иваньковском водохранилище сгорел крупный лодочный комплекс. Пламя за несколько часов выжгло причал и деревянные постройки. По предварительным оценкам, сгорело 20 лодочных гаражей.

На месте работали три пожарных расчёта. Тушение осложнялось ветром, который гнал огонь в сторону построек.

Площадь возгорания достигала пятисот квадратных метров. Сейчас эксперты МЧС определяют причины пожара. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает "ТВ Центр".  

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