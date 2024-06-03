Российские десантники взяли штурмом опорник под Часов Яром

На южнодонецком направлении танкисты Приморского соединения морской пехоты обеспечили прорыв линии обороны хорошо укрепленного рубежа ВСУ

Российские войска в зоне СВО улучшили свое положение по переднему краю сразу на нескольких участках фронта. Подразделения группировки "Север" отразили семь контратак противника. Десантники взяли штурмом опорник под Часов Яром.

На южнодонецком направлении танкисты Приморского соединения морской пехоты обеспечили прорыв линии обороны хорошо укрепленного рубежа ВСУ. Боевики возводили его еще в 2014 году и считали неприступным. Экипажи Т-80 БВМ доставляли наших штурмовиков, проделывая путь в минных полях при помощи тралов. Передовые группы закрепились в отбитом у врага опорном пункте и создали условия для подхода других подразделений.

Расчет буксируемого 120-миллиметрового миномета "Нона-К" уничтожил с первого удара станковый гранатомет противника АГС-17 вместе с личным составом. Отработали по цели наши бойцы во время попытки ВСУ стянуть силы для контратаки. Потом ликвидировали еще несколько единиц вражеской техники и пехоту. Данные получили от беспилотников. Ротация радикалов в зоне ответственности группировки "Запад" была сорвана.

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