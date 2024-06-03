ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские десантники взяли штурмом опорник под Часов Яром

07:53
  • понедельник
  • 03 июня 2024

На южнодонецком направлении танкисты Приморского соединения морской пехоты обеспечили прорыв линии обороны хорошо укрепленного рубежа ВСУ

Российские войска в зоне СВО улучшили свое положение по переднему краю сразу на нескольких участках фронта. Подразделения группировки "Север" отразили семь контратак противника. Десантники взяли штурмом опорник под Часов Яром.

На южнодонецком направлении танкисты Приморского соединения морской пехоты обеспечили прорыв линии обороны хорошо укрепленного рубежа ВСУ. Боевики возводили его еще в 2014 году и считали неприступным. Экипажи Т-80 БВМ доставляли наших штурмовиков, проделывая путь в минных полях при помощи тралов. Передовые группы закрепились в отбитом у врага опорном пункте и создали условия для подхода других подразделений.

Расчет буксируемого 120-миллиметрового миномета "Нона-К" уничтожил с первого удара станковый гранатомет противника АГС-17 вместе с личным составом. Отработали по цели наши бойцы во время попытки ВСУ стянуть силы для контратаки. Потом ликвидировали еще несколько единиц вражеской техники и пехоту. Данные получили от беспилотников. Ротация радикалов в зоне ответственности группировки "Запад" была сорвана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.