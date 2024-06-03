В Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО

Сержант Руслан Речкин и его штурмовая группа были атакованы противником с замаскированных позиций

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Анатолий Рубцов во время транспортировки поврежденной боевой машины зенитно-ракетного дивизиона был атакован вражескими беспилотниками–камикадзе. Чтобы не вести дроны за собой в расположение ремонтной бригады, Анатолий укрылся в лесополосе. А когда опасность миновала, доставил машину на рембазу.

Сержант Руслан Речкин и его штурмовая группа были атакованы противником с замаскированных позиций. И хотя наши бойцы быстро подавили опорник ВСУ, враг при поддержке артиллерии перешел в наступление. Речкин, прикрывая отход товарищей, оказал помощь раненому и вернулся на позиции. Контратака радикалов была отбита.

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