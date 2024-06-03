ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям сирийского Алеппо

Погибли 17 человек, еще 15 получили ранения

Массированные ракетные удары по окрестностям сирийского Алеппо нанесли минувшей ночью ВВС Израиля. Их целью стали позиции армии и шиитских формирований. Погибли 17 человек, еще 15 получили ранения.

Растет число жертв израильских атак и в секторе Газа. ЦАХАЛ бьет по жилым районам Хан-Юниса и Аль-Завайды, лагерям беженцев Бурейдж и Нусейрат. Не менее 20 человек убиты, большинство из них - женщины и дети. Тела 50 палестинцев обнаружены в лагере беженцев Джебалия после того, как израильские войска завершили трёхнедельную операцию.

В Иерусалиме на митинг у резиденции премьера Нетаньяху вышли родственники заложников, которых удерживает ХАМАС. Они потребовали от правительства прекратить военную операцию и заключить сделку с палестинским движением, чтобы их близкие вернулись домой.

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