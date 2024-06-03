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ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям сирийского Алеппо

08:00
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Погибли 17 человек, еще 15 получили ранения

Массированные ракетные удары по окрестностям сирийского Алеппо нанесли минувшей ночью ВВС Израиля. Их целью стали позиции армии и шиитских формирований. Погибли 17 человек, еще 15 получили ранения.

Растет число жертв израильских атак и в секторе Газа. ЦАХАЛ бьет по жилым районам Хан-Юниса и Аль-Завайды, лагерям беженцев Бурейдж и Нусейрат. Не менее 20 человек убиты, большинство из них - женщины и дети. Тела 50 палестинцев обнаружены в лагере беженцев Джебалия после того, как израильские войска завершили трёхнедельную операцию.

В Иерусалиме на митинг у резиденции премьера Нетаньяху вышли родственники заложников, которых удерживает ХАМАС. Они потребовали от правительства прекратить военную операцию и заключить сделку с палестинским движением, чтобы их близкие вернулись домой.

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