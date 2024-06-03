Трамп заявил, что готов сесть в тюрьму

Это не помешает ему участвовать в выборах

Остановить войну на Ближнем Востоке готов в случае своего избрания Дональд Трамп. Такое обещание он дал российскому борцу Хабибу Нурмагомедову на турнире в американском Ньюарке.

Прославленный боец из Дагестана выполнял там роль секунданта и имел возможность пообщаться с экс-президентом, который посетил бой на звание чемпиона по смешанным единоборствам. Победу одержал наш соотечественник Ислам Махачев. А Дональд Трамп выложил с арены свой первый видеоролик в китайской соцсети TikTok. И менее чем за сутки набрал более миллиона подписчиков.

О том, что у него есть мирный план и по Украине, Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News. Комментируя судебное дело, открытое против него в Нью-Йорке, политик заявил, что готов сесть в тюрьму. Но, по закону, это не помешает ему участвовать в выборах. Ожидается, что Республиканская партия официально выдвинет его кандидатом в середине июля.

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