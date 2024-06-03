ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня

08:12
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Астрономическое явление продлится несколько дней

Танец Вселенной в понедельник начинают планеты Солнечной системы. Все они, кроме нашей Земли, расположатся по одну сторону от светила.

Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн устоят парад. Правда, увидеть его во всей красе не получится из-за ярких солнечных лучей. Лишь Сатурн совсем недолго покажется над горизонтом перед восходом.

Само астрономическое явление продлится несколько дней. И при большом везении его можно будет наблюдать в средней полосе России, в том числе в Москве и Петербурге. Но без телескопа, похоже, не обойтись.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Парад планет
Парад планет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.