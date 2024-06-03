Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня

Астрономическое явление продлится несколько дней

Танец Вселенной в понедельник начинают планеты Солнечной системы. Все они, кроме нашей Земли, расположатся по одну сторону от светила.

Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн устоят парад. Правда, увидеть его во всей красе не получится из-за ярких солнечных лучей. Лишь Сатурн совсем недолго покажется над горизонтом перед восходом.

Само астрономическое явление продлится несколько дней. И при большом везении его можно будет наблюдать в средней полосе России, в том числе в Москве и Петербурге. Но без телескопа, похоже, не обойтись.

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