Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Солнце и Венера сошлись в Близнецах

Овны

Один из самых приятных дней года: сегодня Солнце и Венера сошлись в одной точке. Они принесут радостную новость, письмо или звонок, которые заставят вас улыбаться.

Тельцы

Финансовый успех ждет каждого из вас, но в разной степени. Больше всего повезет представителям знака авантюрного склада характера - готовым рисковать и умело подчеркивать свои заслуги.

Близнецы

Важное событие лета: в вашем знаке сегодня объединились Солнце и Венера. День может принести большую удачу в любви, личном проекте, бизнесе. И даже прославить вас!

Раки

Счастливое сочетание планет особенно позитивно скажется на представителях знака, которые работают в одиночестве. Все остальные получат важные подсказки от интуиции.

Львы

Друзья, подписчики - ваши главные источники положительных эмоций сегодня. С их помощью найдется все, что нужно: новая работа, хороший специалист или совет.

Девы

Ваши шансы занять более высокую должность и подняться по социальной лестнице очень высоки. Прочь скромность: проявляйте активность, не бойтесь заявлять о себе.

Весы

Рискните посмотреть далеко вперед и поискать свое счастье "за семью морями". Сегодня Солнце с Венерой могут многое, ставьте перед ними реально глобальные цели!

Скорпионы

Продолжайте заниматься финансами, семейным бюджетом. Сегодня также благоприятный день для того, чтобы разрешить проблемы с наследством или алиментами.

Стрельцы

События в вашей личной жизни развиваются гармонично. Красивое свидание, романтический ужин, а может быть, и сессия с психологом, чтобы навести порядок в голове.

Козероги

Оздоравливающие процедуры, бег, велосипед – лучшие занятия для представителей этого знака. Они вызовут прилив энергии и создадут прекрасное настроение, вдохновят на новые дела.

Водолеи

Любовь нечаянно нагрянет в вашу жизнь (в который раз!). Кроме того, возможны зачатие или рождение детей, а также успех в творческих проектах или спорте.

Рыбы

Вы, наконец, определитесь, где хотите жить, или получите интересное предложение о недвижимости. День хорош для начала семейного бизнеса и других домашних активностей.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"