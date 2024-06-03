Сергей Лавров прибыл в Гвинею

Российский министр проводит турне по Африке

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров начал поездку по странам Африки. В понедельник, 3 июня, политик прибыл в Гвинейскую Республику — первый пункт своего турне по странам континента.

Ожидается, что Сергей Лавров встретится с политическим руководством Гвинеи. В Министерстве иностранных дел России напомнили, что российско-гвинейские отношения носят дружественный характер — поддерживается активный политический диалог.

При этом в предыдущий раз Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года, сообщает ТАСС.

Ранее Лавров подчеркивал, что потенциал российско-африканского сотрудничества во всех областях действительно масштабен. Российские власти готовы и в сегодняшних условиях поддерживать страны Африки в укреплении их суверенитета, решении насущных социально-экономических задач.

В частности, в апреле состоялась первая российско-африканская конференция по борьбе с инфекциями. О проведении форума стороны договорились на саммите "Россия-Африка" в 2023 году. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что Москва будет расширять сотрудничество с Африкой в области здравоохранения.

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