В ФРГ не исключили применение ВСУ Patriot для поражения целей над Россией

Официально Берлин этого не подтверждал

Руководитель штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг допустил, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot для ударов по воздушным целям над российской территорией.

Как отметил германский военный в эфире телеканала ARD, "вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться в районе Харькова и над Россией", поскольку "они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы".

При этом генерал-майор бундесвера выразил убежденность в том, что украинские власти будут в случае такого применения Patriot соблюдать требования международного права.

Ранее представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что "Украина может использовать для этих целей предоставленное ей оружие в соответствии с ее международно-правовыми обязательствами, включая оружие, которое поставили мы".

Между тем литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выражал мнение, что Украина может нанести удары по территории Белоруссии, если Россия перенесет туда свои военные объекты.

При этом Польша рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. В Варшаве уточнили, что о передаче Украине новых систем ПВО речи не идет, поскольку у польских властей такой возможности нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти считают системы противовоздушной обороны приоритетом для Украины и прорабатывают поставку новых комплексов. Американский политик рассказал, что США и Украина обсуждают вопрос размещения систем ПВО Patriot в Харькове.

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