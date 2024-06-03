Китай сообщил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников

Шпионы задержаны

Британская разведка MI6 завербовала двух работников центральных государственных органов Китая.

О раскрытии крупного дела о шпионаже стало известно 3 июня. В 2015 году MI6 завербовала китайского чиновника по фамилии Ван во время его обучения в Великобритании, пишет Reuters. Агенты предлагали Вану экскурсии и обеды, чтобы выведать его увлечения и слабости.

Сначала китаец согласился оказывать консалтинговые услуги в пользу британского правительства за большое вознаграждение. Немного погодя, британская разведка предложила Вану работу на MI6, он согласился. После этого чиновник вернулся в качестве шпиона в Китай, а затем втянул в игру и свою жену Чжоу, которая работала в "ключевом государственном подразделении".

В настоящий момент супруги задержаны. Расследование дела продолжается, уточнили в министерстве госбезопасности Китая.

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