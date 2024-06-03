ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала жителя Хабаровска за работу на ГУР Украины

09:21
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Мужчина выступал против СВО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала жителя Хабаровска по обвинению в сотрудничестве с украинской разведкой.

Как стало известно спецслужбе, 35-летний мужчина, выступая против решения властей о проведения спецоперации, связался с представителями ГУР МО Украины с целью перейти на сторону противника.

Возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Мужчина заключен под стражу, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ ведут задержанного
Сотрудники ФСБ ведут задержанного
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.