ФСБ задержала жителя Хабаровска за работу на ГУР Украины

Мужчина выступал против СВО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала жителя Хабаровска по обвинению в сотрудничестве с украинской разведкой.

Как стало известно спецслужбе, 35-летний мужчина, выступая против решения властей о проведения спецоперации, связался с представителями ГУР МО Украины с целью перейти на сторону противника.

Возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Мужчина заключен под стражу, передает РИА Новости.

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