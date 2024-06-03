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Собянин: Около 700 тыс. пассажиров ежедневно пользуются трамваем

08:53
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Прокладываются новые пути

Развитие рельсового транспорта – один из приоритетов транспортной стратегии Москвы, ежедневно им пользуются около 700 тысяч пассажиров.

В Москве практически завершилась программа обновления подвижного состава, доля низкопольных трамваев составляет 95%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

 "В этом году московский трамвай отмечает 125-летие. Свой юбилей старейший московский общественный транспорт встречает в хорошей форме", - написал он.

Также идет реконструкция старых и строительство новых трамвайных путей, установка безопасных остановок.

Новый трамвайный маршрут пройдет по улице Сергея Радонежского от площади Ильича до Андроньевской площади, что сократит путь до Курского вокзала. Вторая трамвайная линия пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади к Чистым прудам. Пассажиры могут без пересадок проехать между Сокольниками, площадью Трех вокзалов и Павелецким вокзалом.

Также вдоль новых линий будет установлена новая система освещения ахитектуры и ландшафта, добавил мэр.

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