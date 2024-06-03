Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира украсят большие атриумы

С ними будет светло и просторно

В новом корпусе детской городской больницы святого Владимира строят три больших стеклянных атриума. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин, большие и светлые атриумы в новом корпусе больницы, который уже наполовину готов, станут главным украшением здания и дадут ощущение простора.

Три больших стеклянных атриума в центральной части здания протянутся от первого этажа до самой крыши. Общая площадь остекления — почти как две хоккейные площадки. Со 2 по 6 этаж мастера сделают витражи во всю высоту. Так в помещения будет поступать больше солнечного света. Кроме того, на этажах будут открытые переходы через центральный атриум. Новый корпус больницы святого Владимира готов наполовину, планируем открыть его в 2025 году. В нем расположится экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний. Запланированы девять операционных общехирургического профиля, одна гибридная и пять малых.

В Москве продолжают развивать новый стандарт работы приемных отделений лечебных учреждений. За месяц врачи четырех больниц города помогли по этому стандарту 10 тысячам пациентов. Собянин подчеркивал, что оказание скорой и неотложной помощи в таком мегаполисе, как Москва, — ежедневная реальность, поэтому по каждому случаю разработаны четкие алгоритмы.

Сергей Собянин также отмечал, что компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в лечении. Он поблагодарил этих специалистов за душевность и профессионализм, отметив, что в любой медицинской организации не обойтись без их знаний и навыков, тепла и доброты.

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