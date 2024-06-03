Сейчас в регионе горят более 30 тысяч гектаров леса

Более 160 природных пожаров с начала года произошло в Бурятии. Сейчас угроз населенным пунктам нет - однако горят более 30 тысяч гектаров леса. С огнем борются сотни специалистов, применяется авиация.

"Наиболее сложная обстановка у нас сейчас - это Муйский район. Там только за май 27 пожаров. Такого не было никогда. Причем обычно основная причина пожаров - сухие грозы. В этом году самые сложные пожары – это человеческий фактор. Поджог", - сообщил Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.

Также зачастую причиной пожара становится неаккуратное обращение с огнем, добавил он. На тушении задействована вся имеющаяся в регионе техника, в том числе пожарные поезда, бульдозеры. С 26 мая жителям республики запрещено заходить в леса.

По всей территории Забайкалья действует режим ЧС. Сейчас там полыхают 25 лесных пожаров - и все в труднодоступной, удаленной местности среди гор и болот. Сотни парашютистов и десантников "Авиалесоохраны" отправляются на тушение. Используются специализированные многоцелевые Ми-8 с увеличенной дальностью полета. Каждый имеет дополнительные топливные баки и конструкцию для крепления водосливного устройства. Такие вертолеты могут работать при жаре до +50 и способны перевезти более 20 пожарных.

"Когда мы подлетаем на пожар, мы ищем площадку, куда их можно высадить, если нет подготовленной площадки, и спускаем на спусковых устройствах на пожар и вещи, и людей", - рассказал Евгений Анисов, летчик-наблюдатель ФБУ "Авиалесоохрана".

Горят леса и в Якутии. Сейчас здесь два десятка лесных пожаров. С возгораниями борются более 600 специалистов. Их работе мешает сильный ветер, жара и сложный рельеф местности.

На юге страны - в Ростовской области - спасателям удалось потушить крупный природный пожар, охвативший более 120 гектаров леса. Еще более масштабное возгорание в регионе ликвидировали в выходные. В обоих случаях горела так называемая лесная подстилка.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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