Российские войска развивают наступление по всей линии боевого соприкосновения

Тяжелые бои идут на Донецком участке фронта

Лесополосы на окраинах поселка Сокол занимают танки. Выход на удобную точку, и сразу с марша - огонь. Ожесточенные бои за Сокол продолжались как минимум неделю. А накануне российские подразделения начали решающий штурм.

Атаки на позиции боевиков идут сразу с трех сторон. И каждая – при поддержке бронетехники. К утру понедельника появились сообщения: нашим бойцам удалось прорвать оборону ВСУ. Взять под контроль большую часть поселка. И главное - центральные кварталы. Националисты отступили на западные окраины. Но еще ожесточенно сопротивляются.

Крупный успех - и в Часов Яре. Нашим подразделениям удалось освободить от ВСУ пригородный поселок Калиновка. Боевики огрызаются. Поднимают в воздух десятки ударных беспилотников. Пытаются контратаковать и вернуть свои позиции. За небом, говорят бойцы, глаз да глаз. Вот сбили еще два дрона, начиненных взрывчаткой.

Бойцы на одной линии. Каждый делает по два выстрела. Но строго по очереди. Этот прием в огневой подготовке называется "флэш". Так во время атак и зачисток лучше слышно друг друга. А главное - приказы командира группы. Рядом бойцы отрабатывают короткие перемещения между препятствиями. На полигоне недалеко от передовой штурмовики готовятся к прорывам наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ.

У каждого бойца за плечами - немалый опыт. И если уж профессиональные штурмовики не прекращают тренировки больше месяца, значит, российская армия не собирается останавливаться и переходить к позиционным боям. А будет только наступать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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