По прогнозам, правые антиевропейские партии партии получат большинство во всех государствах

Школа повелительниц дронов - так назвали женские курсы на Украине. Их создатели уверяют: от дам, желающих научиться пилотировать БПЛА, нет отбоя.

"Хочу, чтобы у меня был какой-то базовый навык, если будет мобилизация женщин", - говорит студентка.

Вот только не "если будет", а скорее "когда начнется". Подобные ролики - это пиар-кампания крайне непопулярного решения, которое шайка с Банковой подпишет недрогнувшей рукой. Ведь на то, что идти на убой должны абсолютно все украинцы, активно намекают западные кураторы. Да и командный состав ВСУ жалуется: со стариками, алкоголиками и инвалидами, которых военкомы похватали на улицах, никаких прорывов не добьешься.

Численность украинских бригад сейчас - в два раза меньше положенного, заявляет британский аналитик Александр Меркури. И уточняет: "Ежедневные потери украинской армии ужасающие. Если наши подсчеты корректные, то сейчас на фронте сражаются около 250 тысяч мужчин. При текущих темпах к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат. Киеву приходится бросать в бой людей после всего нескольких дней подготовки. Запад подталкивает их мобилизовать молодежь, а через некоторое время и стариков".

Зеленский тем временем фантазирует об открытии посольства Украины в Маниле. Пообещал это сделать до конца года. На Филиппины политический турист отправился сразу после неудачных гастролей в Сингапуре. Там с ролью зазывалы на свой так называемый швейцарский саммит мира он не справился. Из- за отказа приглашать Россию Саудовская Аравия присоединилась к странам, лидеры которых проигнорируют данное мероприятие. Среди них - ЮАР, Бразилия и Китай. Второй дубль Зеленский пробует отыграть в Маниле, раскритиковав отказников. Но и здесь что-то пошло не так. Президент Филиппин приглашение в Швейцарию хоть и принял, но осадил гостя: урегулирование должно устраивать не только Киев. И напомнил, что кроме Украины существует еще и весь остальной мир.

Зеленский, выступающий промоутером так называемого саммита мира, не устает благодарить своих западных кураторов за разрешение бить иностранным оружием по харьковскому приграничью. Германия допускает, что Киев будет сбивать наши самолеты над территорией России из переданных Берлином ЗРК Patriot. Мнение европейских налогоплательщиков относительно такой эскалации традиционно никто не спрашивает. Но у них будет возможность его выразить на выборах в Европарламент, которые стартуют в странах Союза уже на этой неделе. По прогнозам, правые антиевропейские партии партии получат большинство во всех государствах, а левые и зеленые потеряют голоса.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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