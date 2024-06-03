В Москве обсуждают популяризацию донорства крови и костного мозга

На площадке премии "СоУчастие" собрались представители медицинских служб, некоммерческих организаций, волонтеры

Популяризацию донорства крови и костного мозга обсуждают в понедельник в рамках премии "СоУчастие".

На одной площадке собрались представители медицинских служб, некоммерческих организаций, волонтеры. Они рассказывают об интересных практиках и подходах к продвижению темы. А уже вечером состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии.

Также организаторы вручат спецприз "Общественное признание" за особые заслуги в развитии донорства.

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