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На Калининград за два часа обрушилась месячная норма осадков

11:56
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Магистральные коллекторы не справились с рекордным объемом воды

В Калининграде устраняют последствия мощного ливня с грозой и градом. Под водой оказались улицы, подвалы и подземные паркинги.

За два часа на город обрушилась месячная норма осадков - магистральные коллекторы не справились с рекордным объемом воды. Затопило центральную и южную часть Калининграда, в том числе стадион "Красная звезда" и остров Канта.

На дорогах глохли автомобили, общественный транспорт менял маршруты, чтобы проехать между огромными лужами. Сейчас подтопленными остаются несколько участков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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