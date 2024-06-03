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Алаудинов: ресурс НАТО практически истощился

08:56
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Командир отряда чеченского спецназа считает, что западные страны не остановят Россию

У блока НАТО практически заканчиваются ресурсы, они близки к истощению. Такое мнение высказал командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Его цитирует РИА Новости.

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По мнению офицера, у Альянса не достаточно вооружения, чтобы остановить Россию. Также Алаудинов уверен, что человеческий ресурс ВСУ также подходит к концу. "Людей, желающих воевать против России, на территории Украины почти нет", – заявил командир "Ахмата". По его мнению, те фанатики, которые составляли костяк украинских формирований, давно канули в небытие.

Напомним, по мнению России, поставки западного вооружения на Украину мешают урегулированию конфликта. кроме того, страны НАТО таким образом оказываются напрямую вовлечены в противостояние. Ранее глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием станут законной целью для России.

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