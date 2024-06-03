ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

09:20
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Законопроект внесли депутаты ЛДПР

На один час предлагается сократить рабочую неделю женщинам с двумя и более детьми младше 18 лет. Соответствующий законопроект решили внести в госдуму депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Правительство одобрило законопроект о совершенствовании налоговой системы
Госдума продлила действие закона о выплатах на погашение ипотеки

Они указали на то, что сейчас в законодательстве есть множество мер поддержки женщин с тремя детьми. А вот для тех, у кого детей всего двое, практически ничего не предусмотрено.

Тем временем, по подсчетам авторов законопроекта, в России около 18 миллионов женщин, которые воспитывают двоих детей младше 18 лет.

Предлагается внести дополнение в 263 статью Трудового кодекса России. Отмечается, что при сокращенной рабочей неделе заработная плата должна сохранятся на прежнем уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Женщина с детьми
Женщина с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.