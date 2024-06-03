В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Законопроект внесли депутаты ЛДПР

На один час предлагается сократить рабочую неделю женщинам с двумя и более детьми младше 18 лет. Соответствующий законопроект решили внести в госдуму депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Они указали на то, что сейчас в законодательстве есть множество мер поддержки женщин с тремя детьми. А вот для тех, у кого детей всего двое, практически ничего не предусмотрено.

Тем временем, по подсчетам авторов законопроекта, в России около 18 миллионов женщин, которые воспитывают двоих детей младше 18 лет.

Предлагается внести дополнение в 263 статью Трудового кодекса России. Отмечается, что при сокращенной рабочей неделе заработная плата должна сохранятся на прежнем уровне.

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