Подразделения уже выполняют поставленные задачи

Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам военного, "очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО".

Бойцы "Ахмата" уже приступили к выполнению поставленных задач, в том числе штурмовых, цитирует Алаудинова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наступление ВС России на харьковском направлении – вина киевского режима, который продолжает устраивать обстрелы российских городов, в частности, Белгорода. Это вынуждает нашу страну создавать "санитарную зону", хотя планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, отметил политик.

При этом политик указывал, что на Западе "никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий", все только утверждают, что "Россия открыла новый фронт, атакует Харьков", не упоминая истинных причин происходящего, хотя в действительности там "пожинают плоды своего творчества".

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