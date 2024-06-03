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Зеленский прибыл на Филиппины

09:41
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Он хочет встретиться с главой государства

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 июня, прибыл в Манилу, чтобы лично пригласить филиппинского коллегу на мирную конференцию. Она состоится в Швейцарии в середине июня.

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Как сообщает Reuters, в пресс-службе филиппинского президента Бонгбонга Маркоса подтвердили, что у политика запланирована встреча с Зеленским.

Позднее украинский президент опубликовал в своих соцсетях фото совместно с Маркосом, а также заявил, что в 2024 году Украина собирается открыть посольство в Маниле.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Западе и в Киеве "правдами и неправдами, шантажом, враньем пытаются затянуть максимальное количество развивающихся стран, стран Глобального Юга в эти свои посиделки".

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин отмечал, что "идет борьба Глобального Юга и Запада на украино-российском треке", причем "очень многое здесь будет зависеть от позиций стран Латинской Америки, Индии, Ирана".

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