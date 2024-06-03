Судебный пристав из Подмосковья уничтожила дело мужа-должника

Чиновнице пришлось заплатить немаленький штраф

Судебный пристав из Шатуры, пытаясь спасти семью от банкротства, пошла на должностное преступление. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

К женщине попало дело о взыскание долга с ее собственного мужа. Всего благоверный задолжал банкам более 270 тысяч рублей. Чиновница начала оформлять дело, но затем решила действовать в интересах семьи. Исполнительный лист отозвала, а в документах указала, что должник отбыл в неизвестном направлении. Кроме того, она не стала ничего предпринимать, когда на счет ее супруга в банке поступила крупная сумма денег, способная погасить часть задолженности.

Обман вскрылся и приставу пришлось признать свою вину. Суд учел, что у женщины есть маленький ребенок. Кроме того, за безупречную службу у нее имеется награда. В связи с этим чиновнице лишь выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.

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