Спецназ "Ахмат" перебросили на харьковское направление

Они уже начали выполнять свои боевые задачи

Бойцов спецназа "Ахмат" перебросили на харьковское направление.

Оно сейчас является самым важным направлением спецоперации, сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. Бойцы спецназа уже находятся на различных участках по всей линии боевого соприкосновения, выполняют поставленные перед ними задачи.

"Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО", - сообщил замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил ВС России (цитата по РИА Новости).

Ранее в Минобороны России заявили, что группировка войск "Север" продолжает продвижение глубину обороны противника в Харьковской области. ВСУ находятся в "сложной обстановке", сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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