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Спецназ "Ахмат" перебросили на харьковское направление

09:57
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Они уже начали выполнять свои боевые задачи

Бойцов спецназа "Ахмат" перебросили на харьковское направление.
Командир "Ахмата" объяснил его переброску в Белгородскую область

Оно сейчас является самым важным направлением спецоперации, сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. Бойцы спецназа уже находятся на различных участках по всей линии боевого соприкосновения, выполняют поставленные перед ними задачи.

"Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО", - сообщил замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил  ВС России (цитата по РИА Новости).

Ранее в Минобороны России заявили, что группировка войск "Север" продолжает продвижение глубину обороны противника в Харьковской области. ВСУ находятся в "сложной обстановке", сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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