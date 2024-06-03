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Впервые в истории Мексику возглавит женщина

09:52
  • понедельник
  • 03 июня 2024

На выборах президента страны лидирует Клаудия Шейнбаум

Впервые в истории Мексики страну возглавит женщина.

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Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента. По данным системы быстрого подсчета голосов у нее от 58,3 до 60,7 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

За Шейнбаум проголосовали практически в два раза больше избирателей, чем за ее соперницу – представительницу оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес. Данные быстрого подсчета основаны на обработке бюллетеней с 7,5 тысячи участков.

Действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента. Он подчеркнул, что женщина встает во главе государства впервые за 200 лет с момента обретения Мексикой независимости.

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Клаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум
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