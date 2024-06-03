По всему побережью Крыма идет масштабная реконструкция пляжей

Там восстанавливают инфраструктуру и возводят защитные линии

Небольшой трактор с трудом сдвигает огромные каменные глыбы. Битва с морем идет за несколько метров береговой линии, которые нужно будет вновь превратить в благоустроенный пляж.

"Людям просто некуда сесть – один камень остался. Гальки нет - ее вымыло. Плюс будет усиление всех бетонных конструкции, которые здесь были, возведение нового парапета", - рассказывает прораб Игорь Каминский.

Только на этом участке в поселке Парковое придется залить 800 кубометров бетона и засыпать 600 тысяч тонн камня - работы до Нового года. Но строители обещают учесть наступающий туристический сезон.

"Это самый популярный пляж в Парковом. Было принято решение начать именно с края, чтобы в первую очередь его закончить и впустить в эксплуатацию для удобства местных жителей и гостей", - продолжает Каминский.

Береговую инфраструктуру реконструируют по всему побережью Крыма. Проблемы схожие – разрушение пляжей, подпорных стен, волнорезов и причалов.

Один из многострадальных причалов Фороса стихия разрушила уже дважды. Первый шторм века здесь случился еще в 1992 году. После него бетонные блоки вновь собрали в единую защитную линию, но этой зимой их снова разметало по акватории, открыв пляжи для разрушительных волн.

Неравный бой со стихией продолжается с ноября прошлого года, когда на черноморское побережье обрушился небывалый ураган. Шторм века обесточил сотни населенных пунктов Кубани и Крыма, подтопил значительные территории и разрушил береговую линию.

1 июня открылись 340 пляжей. Среди них - в том числе и пострадавшие от шторма. Так что не только знаменитая Русалка в Кореизе может окунуться в воды Черного моря, но и все туристы.

Еще 69 пляжей ждет масштабная реконструкция или капитальный ремонт. Из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей. Основные работы по берегоукреплению будут продолжены уже после окончания турсезона.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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