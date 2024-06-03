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По всему побережью Крыма идет масштабная реконструкция пляжей

11:52
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Там восстанавливают инфраструктуру и возводят защитные линии

Небольшой трактор с трудом сдвигает огромные каменные глыбы. Битва с морем идет за несколько метров береговой линии, которые нужно будет вновь превратить в благоустроенный пляж.

"Людям просто некуда сесть – один камень остался. Гальки нет - ее вымыло. Плюс будет усиление всех бетонных конструкции, которые здесь были, возведение нового парапета", - рассказывает прораб Игорь Каминский.

Только на этом участке в поселке Парковое придется залить 800 кубометров бетона и засыпать 600 тысяч тонн камня - работы до Нового года. Но строители обещают учесть наступающий туристический сезон.

"Это самый популярный пляж в Парковом. Было принято решение начать именно с края, чтобы в первую очередь его закончить и впустить в эксплуатацию для удобства местных жителей и гостей", - продолжает Каминский.

Береговую инфраструктуру реконструируют по всему побережью Крыма. Проблемы схожие – разрушение пляжей, подпорных стен, волнорезов и причалов.

Один из многострадальных причалов Фороса стихия разрушила уже дважды. Первый шторм века здесь случился еще в 1992 году. После него бетонные блоки вновь собрали в единую защитную линию, но этой зимой их снова разметало по акватории, открыв пляжи для разрушительных волн.

Неравный бой со стихией продолжается с ноября прошлого года, когда на черноморское побережье обрушился небывалый ураган. Шторм века обесточил сотни населенных пунктов Кубани и Крыма, подтопил значительные территории и разрушил береговую линию.

1 июня открылись 340 пляжей. Среди них - в том числе и пострадавшие от шторма. Так что не только знаменитая Русалка в Кореизе может окунуться в воды Черного моря, но и все туристы.

Еще 69 пляжей ждет масштабная реконструкция или капитальный ремонт. Из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей. Основные работы по берегоукреплению будут продолжены уже после окончания турсезона. 

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
Восстановление береговой линии
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