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Южная Корея приостановила действие военного соглашения с КНДР

09:57
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Документ не будет действовать "до восстановления доверия"

Правительство Южной Кореи решило приостановить действие межкорейского военного соглашения о снижении напряженности 2018 года. Сеул заявил, что будет считать документ недействительным, пока доверие с КНДР не будет восстановлено.

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Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности под руководством его секретаря Ким Тхэ Хё. При этом, уточняет Yonhap, требуется вынести этот вопрос на заседание правительства Южной Кореи.

Как ожидается, это произойдет во вторник, 4 июня.

20 мая северокорейское руководство объявило, что вынуждено повысить всеобщую готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритического испытания, проведенного в Соединенных Штатах. Пхеньян пообещал, что не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что политика Соединенных Штатов по созданию напряженности на Корейском полуострове не помогает урегулированию проблем в отношениях между Республикой Корея и КНДР.

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