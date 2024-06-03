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Президент РАН обвинил ЕГЭ в нехватке кадров в науке

12:47
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Однако отмену ЕГЭ он считает преждевременной

В российской науке отмечается большая проблема с кадрами. Об этом рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РБК.
Российские школьники сдают ЕГЭ по математике

Как заявил эксперт, специалистов тревожит то, что количество сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике упало в разы за последние несколько лет. Красников призвал срочно исправлять ситуацию — необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики.

Он связал непопулярность точных наук связана в том числе с подготовкой преподавателей, однако подчеркнул, что отказываться от ЕГЭ и менять процедуру сдачи преждевременно.

Говоря о перспективах ЕГЭ, Красников подчеркнул, что "мы еще использовали не все механизмы для доработки этой системы, прежде чем приступать к полной ее ликвидации".

В феврале президент России Владимир Путин проводил заседание Совета по науке и образованию — это ключевая сфера для достижения национальных целей и суверенитета страны. Ученые пожаловались главе государства, что в последние годы все меньше детей интересуются математикой. Необходимо грамотно скорректировать систему образования и облегчить процесс подготовки кадров для науки.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин еще в конце 2022 года предупреждал, что ради разрушения российской экономики и дестабилизации общества западные страны будут охотиться на российских специалистов, тогда как России важно сохранить свой научно-технический потенциал.

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