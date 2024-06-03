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В России планируют запретить товарные знаки с религиозной символикой

10:19
  • понедельник
  • 03 июня 2024

По мнению РПЦ, они оскорбляют чувства верующих

В России могут запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой и семантикой. С такой инициативой выступила Русская православная церковь. Об этом пишет "Коммерсантъ". Инициативу РПЦ поддержали и в Роспатенте.

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Уже разработан соответствующий законопроект. О нем журналистам рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). В документе обозначается, что подобные товарные знаки могут оскорблять чувства верующих. В частности, речь идет о некоторых наименованиях вина и сигарет. А также других товарных знаков.

При этом игуменья Ксения подчеркнула, что уже зарегистрированные наименования в случае принятия закона менять не придется. Ожидается, что на рассмотрение в Госдуму документ внесут уже в весеннюю сессию.

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