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Грузинский закон об иноагентах вступил в силу

10:39
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Скандальный документ подписал спикер парламента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после отказа это сделать президента страны Саломе Зурабишвили. Скандальный документ вступил в силу.

Ранее Папуашвили отмечал, что закон о прозрачности иностранного влияния поможет решить, в частности, проблему неподотчетных иностранных средств, которые свободно поступают в политическую систему Грузии, в том числе и от радикальных группировок.

"Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", - сказал спикер парламента 3 июня в ходе брифинга (цитата по ТАСС).  

Закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Через четыре дня президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето. 28 мая парламент преодолел ее вето.

Закон об иноагентах может привести к санкциям со стороны Евросоюза: грузинских граждан могут лишить права въезда в ЕС по безвизовому режиму. Американские власти пригрозили Тбилиси фундаментальным пересмотром отношений в случае, если пресловутый закон вступит в силу.

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