Ефимов: На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

Завершить основные работы по реконструкции объекта планируется в 2026 году

На территории Центрального московского ипподрома завершились работы подготовительного периода. В частности, убрали объекты в предаварийном состоянии и самовольные постройки. Сейчас на площадке заливают фундаменты и остовы новых зданий, а также сопутствующие сооружения, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Перед реставрацией исторического главного здания Центрального московского ипподрома проводятся мероприятия, которые позволяют максимально бережно и безопасно ее провести. После этогоспециалисты определяют, какие элементы нуждаются в реставрации и какие дальнейшие мероприятия будут проводиться", – отметил Ефимов.

Завершить основные работы по реконструкции объекта планируется в 2026 году.

На территории ипподрома построят современный конный двор. Это важнейшая часть проекта.

"Специалисты приступили к устройству фундаментов зданий конного двора – конюшен. Аналогичные работы начались и на территории будущего ветеринарного блока. Его оснастят аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. Там откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля", – отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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