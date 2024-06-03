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Ефимов: На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

11:24
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Завершить основные работы по реконструкции объекта планируется в 2026 году

На территории Центрального московского ипподрома завершились работы подготовительного периода. В частности, убрали объекты в предаварийном состоянии и самовольные постройки. Сейчас на площадке заливают фундаменты и остовы новых зданий, а также сопутствующие сооружения, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Перед реставрацией исторического главного здания Центрального московского ипподрома проводятся мероприятия, которые позволяют максимально бережно и безопасно ее провести. После этогоспециалисты определяют, какие элементы нуждаются в реставрации и какие дальнейшие мероприятия будут проводиться", – отметил Ефимов.

Завершить основные работы по реконструкции объекта планируется в 2026 году.

На территории ипподрома построят современный конный двор. Это важнейшая часть проекта.

"Специалисты приступили к устройству фундаментов зданий конного двора – конюшен. Аналогичные работы начались и на территории будущего ветеринарного блока. Его оснастят аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. Там откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля", – отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
Реконструкция Центрального московского ипподрома
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