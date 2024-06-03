"Лето в Москве": в столице открылись корты для игры в падел-теннис

Это смесь тенниса и сквоша

На площадках проекта "Московские сезоны" открылись корты для игры в падел-теннис – это симбиоз большого, настольного, пляжного тенниса и сквоша.

Всего по Москве семь площадок: пять на Авиационной улице, еще две на улицах Матвеевской и Грекова. Забронировать корт можно на сайте. Длительность сеанса составляет один час, играть можно вдвоем (один на один) и вчетвером (два на два). Корты открыты ежедневно с 10:00 до 21:00, прийти могут и взрослые, и дети с пяти лет.

Ракетки и мячи выдают в пункте проката под денежный залог. Их вернут после сдачи исправного инвентаря. Посещение со своими ракетками и мячами бесплатное.

В мэрии напомнили, что летом в Москве можно заняться и другими видами спорта. Например, на площадках "Московских сезонов" работают 12 бассейнов.

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